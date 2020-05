Dansk målhelt er irriteret

I Hoffenheim blev Robert Skov rykket længere frem på banen i lørdagens kamp mod Paderborn, og den danske spiller udnyttede sin mere offensive position til at score efter blot fire minutter.

Få minutter senere udlignede Paderborn dog til slutresultatet 1-1, og den tidlige scoring var ikke nok til at sikre en sejr for Hoffenheim.

Robert Skov mener dog, at Hoffenheim og især ham selv havde chancerne for at sikre alle tre point senere i kampen.

Det fortæller han til Hoffenheims hjemmeside.

- Vi er nødt til at forbedre os i feltet. Vi var ikke kliniske. Vi har mange chancer, men vi udnytter dem ikke.

- Jeg kunne også have scoret to eller tre mål i dag. Det skal være bedre - vi er nødt til at arbejde på det, siger Robert Skov efter kampen.

Skovs fjerde sæsonmål var dog kun nok til at sikre ét point, og Hoffenheim er nu på niendepladsen i Bundesligaen. De har ét point op til Freiburg, der er nummer syv.

Hoffenheim skal onsdag møde FC Köln på hjemmebane.