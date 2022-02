Tysk fodbold ... 3. feb. 2022 kl. 15:47 Gem artikel Gemt artikel

Dansk mareridt: Lang vej tilbage for skadet Skov

Hoffenheim oplyser, at danske Robert Skov slet ikke er sin baglårsskade kvit. Dermed må det forventes, at der går et stykke tid, før han er klar til at indtage græstæppet igen