Dansk nedtur mod overmagten

Kampen startede kl. 18. Et kvarter senere var Bayern München ved at være til stede på ’Stadion an der alten Försterei’ i Köpenick, hvor Marcus Ingvartsen skulle have haft sit livs oplevelse foran 22.012 mildt sagt entusiastiske Union Berlin-fans.

Nu forblev jubelen helt på gæsternes side, og den eneste gang, et par håndfuld partiske officials havde grund til at brøle deres glæde ud i skoven, var, da Thomas Müller ikke kunne lade være med at stikke en tå frem til Serge Gnabrys hovedstød i mellemhøjde – og så bestemte kommissærerne i Köln efter at have fundet den store lup frem, at Bayern-veteranen var offside.

Marcus Ingvartsens kompagnoner i forsvaret snorksov i den situation, og den manøvre gentog Neven Subotic i den grad igen, da den tøvende forsvarer ikke fik træf på kuglen, men i stedet ramte snedige Leon Goretzka, der faktisk ikke kunne få ret meget andet ud af den situation seks minutter før pausen.

Men et straffespark er vel også okay – specielt på en søndag, der afslørede, at den sydtyske destroyer lige skal have banket en anelse mere rust af, end det var tilfældet hos titel-konkurrenterne i Dortmund lørdag.

Robert Lewandowski måtte ud i en trippende udgave af den toppede høne i et ejendommeligt tilløb, men det polske målmonster fik has på den stædigt stående Union-keeper Rafal Gikiewicz og 1-0 til Bayern, der var i markant spilovertag – men uden at kreere tilnærmelsesvis så mange afslutninger, som statistikerne er vant til at bogføre.

Den efterfølgende jubel var nærmest usynlig i dette spøgelsesopgør. Et par fist bumps og glade smil var vel alt, og den slags holder sig fuldstændig inden for de tyske virus-myndigheders opfordringer og anbefalinger.

Marcus Ingvartsen i duel med Bayern Münchens stjerneskud af en back, 19-årige Alphonso Davies. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters/Ritzau Scanpix

Nina Hagen buldrede ud over højttaleranlægget inden opgøret, men det var så også det vildeste, kultklubbens yndlinge havde at byde de bayerske stjerner trods med. Bayern München lod værterne halse rundt efter bolden, men stadig uden at producere vilde chancer.

Kingsley Coman burde dog have plaffet gæsterne på 2-0 et kvarter før tid i stedet for at forsøge afleveringen til Serge Gnabry, men Benjamin Pavard lukkede så den – lukkede – fest, da backen ti minutter før tid oversprang tre modstandere og headede kuglen ind efter hjørne.

Bayern München udvider igen forspringet til Dortmund til fire point, og så er der da noget, der er, som det plejer…

