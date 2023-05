Dansk raserianfald: Nu kritiserer dommer ham

De var på vej mod et point, men endte alligevel med at tabe til Schalke 04 på et sent straffespark. Og det var mere, end hvad danske Bo Svensson kunne holde til.

Mainz-træneren var rasende over straffesparket, som blev tildelt ni minutter inde i dommerens tillægstid, og gik efter slutfløjtet direkte ind til dommer Matthias Jöllenbeck for at klage over afgørelsen.

Bo Svensson gik amok på dommeren og kaldte det efterfølgende en skandale, at Schalke 04 fik et straffespark.

Dommer Matthias Jöllenbeck udtalte sig efter kampen, og han var skuffet og irriteret over Bo Svenssons ageren.

- Jeg er lidt skuffet, fordi han begyndte at nævne en gammel ting fra Augsburg. Jeg lavede en fejl dengang og undskyldte for det. Han sagde, at jeg havde snydt dengang. Det synes jeg er en skam og skuffende, sagde dommeren efter opgøret.

Den kamp, han nævner, er en kamp, hvor Jöllenbeck tildelte Augsburg et forkert straffespark mod Mainz.

Efter Bo Svensson faldt lidt til ro efter opgøret, kunne han også undskylde at have været for meget i det røde felt.

- Ordvalget var for hårdt og overdrevet, og det beklager jeg. Det var også en fejl fra min side at nævne noget om kampen mod Augsburg igen, lød det fra danskeren.

Mainz er nummer otte i Bundesligaen, men nederlaget til Schalke 04 gør det svært for Mainz at komme i Europa i den kommende sæson.

Schalke 04 er med sejren kravlet over nedrykningsstregen.

