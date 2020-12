Dansk stjerne blev den store helt

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen står nu noteret for fire mål i Bundesligaen i denne sæson.

Hans fjerde sæsontræffer var særdeles værdifuld, da den banede vej for en udesejr over Hoffenheim onsdag aften.

Poulsens scoring blev den eneste i kampen, som RB Leipzig derfor vandt 1-0.

Han scorede efter knap en times spil, da han blev headet fri tæt på mål. Poulsen svingede højrebenet og flugtede gæsterne i front.

Hos hjemmeholdet var Robert Skov med, men som det har været for vane i landsholdsspillerens seneste kampe, så er det ikke længere som venstre back, han benyttes.

I stedet skulle Skov ligge længere fremme på banen, men danskeren med den formidable sparketeknik havde ikke held med at være kampafgørende, og efter 80 minutter måtte han sætte sig ud på bænken.

RB Leipzig kan dog ærgre sig over, at ingen af topkonkurrenterne smed point samtidig.

Bayern München vandt med 2-1 hjemme over Wolfsburg. Gæsterne tog ellers føringen ved Maximilian Philipp tidligt i kampen, men så slog Robert Lewandowski til to gange.

Først stod han det rigtige sted i første halvlegs tillægstid, og fem minutter efter pausen scorede han efter et godt træk i feltet. I slutfasen måtte Manuel Neuer diske op med en pragtredning for at sikre sejren.

Ubesejrede Leverkusen forsvarede sin førsteplads ved at ydmyge FC Köln med 4-0 på udebane.

Leverkusen har 28 point, mens Bayern og Leipzig begge har 27 point.

I bunden af Bundesligaen finder man Schalke 04, hvis stime af håbløse resultater fortsatte onsdag. Her tabte Schalke hjemme med 0-2 til Freiburg. Frederik Rønnow missede opgøret med en skade.

Schalke er nu bare tre kampe fra at tangere rekorden for flest kampe i træk uden sejr i Tysklands bedste række. Den rekord tilhører aktuelt Tasmania Berlin, der i 1965/66-sæsonen ikke vandt 31 ligakampe i træk - Schalke er på 28.

