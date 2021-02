Dansk stjerne hacket

Thomas Delaney plejer at have ret godt styr på tingene inde på fodboldbanen, men på det sociale medie Twitter er det lidt en anden sag.

Sent lørdag aften er den danske landsholdsspiller blevet hacket af en profil, der kalder sig selv for Buddyboy05.

Profilen har ændret Thomas Delaneys profilnavn på Twitter, mens der også er blevet slået et opslag op, som ikke efterlader nogen tvivl om, at den stærke midtbanemand fra Dortmund har mistet kontrollen over sin profil.

Samtidig skriver hackeren, at han vil have følgere og private beskeder fra brugere, hvis han skal frigive Thomas Delaneys profil igen. De tweets er dog hurtigt blevet slettet igen.

Måske fordi Borussia Dortmunds fans ikke er sene til at skrive beskeder, der beder hackeren om at smutte, inden de melder ham til politiet.

