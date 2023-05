Dansk stjerne klar til finale

Der er chance for dansk islæt på begge hold, når den tyske pokalfinale 3. juni spilles på Olympiastadion i Berlin.

Jesper Lindstrøms Eintracht Frankfurt satte onsdag en stopper for sin dårlige stime ved at vende 0-1 til 3-2 og vinde semifinalen ude mod Stuttgart.

Over for ham står Yussuf Poulsen og RB Leipzig, som tirsdag tog den første finaleplads med en storsejr på 5-1 over Freiburg.

En storsejr kunne Frankfurt ikke prale af, men mindre kunne også gøre det.

Mens det for nylig blev til en sejr i kvartfinalen, har Frankfurt ikke vundet en kamp i Bundesligaen siden februar.

Hvis selvtillidstanken så småt er ved at være tømt, er der ikke noget at sige til det. Og i første halvleg mod Stuttgart så det kun ud til at blive værre for Frankfurt, som havde Lindstrøm på bænken fra start.

Eintracht Frankfurt var bagud 0-1, men vandt 3-2 over Stuttgart i pokalsemifinalen. Foto: Tom Weller/Ritzau Scanpix

Værterne, der havde den danske midtbanespiller Nikolas Nartey på bænken, kom på 1-0, da Tiago Tomás sparkede bolden ind ved nærmeste stolpe.

Pausen gjorde tilsyneladende noget ved Frankfurt-holdet, som trykkede Stuttgart i bund fra anden halvlegs start.

Udeholdet fastholdt presset efter 50 minutter, og til sidst blev bolden serveret perfekt for Evan Ndicka, som udplacerede målmanden med sit knaldhårde spark.

Det inspirerede tilsyneladende holdkammeraterne, for bare fire minutter senere afsluttede Daichi Kamada en solotur med et velplaceret langskud langs jorden.

På bare to minutter var kampen vendt på hovedet, og da Randal Kolo Muani scorede på straffespark til 3-1, lignede det afgørelsen.

Enzo Millot reducerede for Stuttgart i slutfasen, men med en mand i undertal efter et rødt kort til Borna Sosa kom Stuttgart ikke tilbage.

I en dramatisk afslutning appellerede Stuttgart imidlertid for straffespark for hånd på bolden, men efter en VAR-gennemgang afviste dommeren.

Der er nu lagt op til et muligt møde mellem to tidligere kolleger fra det danske landshold.

Finalemodstanderen har stor erfaring med at stå i turneringens afgørende kamp. Leipzig vandt sidste år pokalen og har nået finalen fire gange på fem år.