Dansk stjerne stopper måneders måltørke

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen har været meget ind og ud af RB Leipzigs startopstilling i 2022, og han har haft svært ved at finde vej til netmaskerne.

Lørdag stoppede han dog en lidt over to måneder lang måltørke. Poulsen passerede landsholdskollega Frederik Rønnow i Union Berlins mål, men Leipzig måtte alligevel se sig slået med 2-1 efter to sene Union-mål.

Det var Poulsens kun tredje mål i 2022, efter at han nettede i en pokalkamp i januar og en ligakamp i februar.

Målet faldt efter mindre end 30 sekunder af anden halvleg, i et angreb som Yussuf Poulsen selv var med til at bygge op.

Lidt tilfældigt faldt en bold ned til ham i feltet, men han flugtede resolut til kuglen, som strøg ind bag en sagesløs Rønnow i gæsternes mål til 1-0.

Yussuf Poulsen flugtede 1-0-målet ind på landsmanden Frederik Rønnow i hjemmekampen mod Union Berlin. Foto: Annegret Hilse/Reuters

Poulsen blev skiftet ud efter 64 minutter og lignede en kommende matchvinder, men Leipzig smed det hele på gulvet i slutfasen.

Fem minutter før tid kom indskiftede Sven Michel først på et indlæg og headede udligningen ind. Fire minutter senere lagde han bolden til rette i feltet for Kevin Behrens, som let kunne gøre sig selv til matchvinder.

Det betyder, at Bayer Leverkusen rykker forbi Leipzig og op på tredjepladsen i Bundesligaen. Leipzig er et enkelt point efter. Holdet har to point ned til Freiburg på femtepladsen.

Union Berlin rykker med sejren op på sjettepladsen i rækken.