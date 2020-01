Dansk stortalent til salg: Så meget forlanger de

Der er et pokerspil i gang om talentfulde Jacob Bruun Larsens fodboldfremtid.

Alt tyder på, at offensivspilleren skifter væk fra Dortmund allerede her i januar, hvor han blot har halvandet år tilbage af aftalen med den tyske storklub.

Han er blevet 21 år og ønsker mere spilletid, end tilfældet har været det seneste halve år i Dortmund. Og vejen bliver ikke nemmere i foråret, hvor Dortmund har rykket 18-årige Giovanni Reyna op i førsteholdstruppen.

Eintracht Frankfurt meldes som varmeste bejler. Udfordringen lige nu er blot, at klubben ønsker at leje danskeren med en købsoption til sommer.

Efter hvad Kicker og Ekstra Bladet erfarer, vil Borussia Dortmund kun sælge danskeren. En lejeaftale er afvist, fordi der til sommer kun vil være ét år igen af hans kontrakt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ventes Dortmund at forlange i niveauet 30 mio. kr. for det danske stortalent.

Jacob Bruun Larsen fik sit gennembrud i 2018/19-sæsonen, hvor han markerede sig med stærke præstationer i Dortmund-offensiven. Siden har det været mere problematisk med fast spilletid.

På trods af, at Dortmund lige nu er afvisende overfor en lejeaftale, kan det ikke udelukkes, at det ender med en lejeaftale hen mod de sidste dage i transfervinduet, hvis altså ikke Frankfurt er villig til at betale, hvad Dortmund forlanger for ham.

Jacob Bruun Larsen (tv) i selskab med klubkammeraten Thomas Delaney. De kan godt snart blive rivaler i fremtiden, hvis Frankfurt beslutter sig for at købe den 21-årige dansker. Foto: Leon Kuegeler, Ritzau Scanpix

Rønnow starter på bænken

Skifter Bruun Larsen til Dortmund, bliver han holdkammerat med Frederik Rønnow. Landsholdsreserven starter dog på bænken, når Frankfurt lørdag begynder anden del af sæsonen med opgøret mod Robert Skov og Hoffenheim.

Det gør han, fordi han først vendte tilbage fra en lårskade i denne uge og derfor ikke har deltaget i opstarten med holdkammeraterne i Florida.

Deen normale førstekeeper, Kevin Trapp, er skadefri og derfor er udsigterne til spilletid i foråret ikke gode for den tidligere Brøndby-keeper.

Men de sidste tre måneder af 2019, hvor Trapp var skadet, fik Rønnow bevist, han har kvaliteterne til at spille med på højeste niveau.

Derfor kan det godt trække op til et sommerskifte for Frederik Rønnow, fordi udsigterne til fast spilletid i Frankfurt ikke er gode, efter som Kevin Trapp har fået en fast aftale med klubben.

