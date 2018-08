Dansk talent stråler - scorer hattrick for storklub

Der var solidt dansk aftryk på kampen, da fodboldklubben Borussia Dortmund tirsdag spillede en træningskamp mod FC Zürich på tyskernes træningslejr i Bad Ragaz i Schweiz.

Mens nyankomne Thomas Delaney dirigerede på midtbanen, så scorede offensivtalentet Jacob Bruun Larsen hele tre gange i Dortmunds sejr på 4-3.

Den 19-årige dansker, som i forårssæsonen var udlejet til Stuttgart, indgik i en offensiv trio med Marco Reus og Marius Wolf.

Jacob Bruun Larsen udlignede til 1-1 i første halvleg, og senere scorede Marco Reus til 2-1.

Efter pausestillingen 2-2 slog Jacob Bruun Larsen til med yderligere to scoringer i anden halvleg, så Dortmund kom foran 4-2, inden FC Zürich fik reduceret til slutresultatet.

Dermed fik den danske teenager vist sig frem for Dortmunds nye cheftræner, Lucien Favre.

Thomas Delaney viste sig ifølge Dortmunds hjemmeside som en leder, der både erobrede og fordelte bolde og dirigerede med sine medspillere.

Den danske VM-spiller er denne sommer kommet til Dortmund fra Werder Bremen.

Begge danskere fik fuld spilletid i kampen, som ikke bliver Dortmunds eneste tirsdag.

Allerede klokken 19.30 stiller holdet igen op til kamp, denne gang mod italienske Napoli i St. Gallen.

Her planlægger træner Lucien Favre at skåne en del af de spillere, som på grund af VM er ankommet sent til træningslejren, herunder Thomas Delaney.

