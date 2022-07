Dansk top-træner revser egne spillere

Den danske fodboldtræner Bo Svensson har igen måttet give sine spillere i Mainz en opsang under forberedelserne til den kommende sæson i Bundesligaen.

For anden gang i opstarten har træneren set sig nødsaget til at kritisere sine spilleres indstilling. Det siger han i et interview med det tyske fodboldmedie Kicker i forbindelse med holdets træningslejr.

- Det er anden gang på denne træningslejr, at jeg ikke er tilfreds med spillernes indstilling. Den er under det forventede niveau, og det har jeg også fortalt til drengene.

- Det er ikke min filosofi, og det er heller ikke klubbens filosofi. Det her skal ændre sig hurtigst muligt. Hvis vi fortsat bruger vores tid sådan på træningsbanen, så får vi problemer. Det bliver vi nødt til at italesætte tydeligt, lyder kritikken fra danskeren.

Nøglespilleren Jonathan Burkardt bekræfter, at spillerne har fået en skideballe, og at de tager den til sig.

- Træneren forventer mere af os, og det får han lov til at se allerede ved næste træning, siger Burkardt.

Bo Svensson har været cheftræner for Mainz siden januar 2021. Han har også en fortid som spiller i klubben.

Mainz tager hul på den nye sæson i Bundesligaen med en udekamp mod Bochum 6. august. Ugen inden venter en pokalkamp mod Erzgebirge Aue fra den tredjebedste række.

