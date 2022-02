Dansk weltklasse: Kongemål i Bundesligaen

Vildt dansker-brag: Jonas Wind noterede sig på spektakulær vis for karrierens første Bundesliga-træffer, men han og Wolfsburg måtte alligevel sig sig slået af Hoffenheim. Jacob Bruun Larsen udlignede med en fremragende scoring, og få minutter efter blev Andrej Kramaric blev matchvinder for gæsterne

Weltklasse, Wunderbar, Wind!

Den første scoring i en ny klub er altid noget specielt, men nogle træffere er alligevel mere mindeværdige end andre.

Jonas Winds pletskud for Wolsburg vil på den konto med sikkerhed blive husket. Og det ikke kun af angriberens selv.

Lørdag åbnede den danske landsholdsspiller sin målkonto i Bundesligaen, og det foregik på fantastisk vis i det igangværende opgør mod Hoffenheim.

Se målet i tv-klippet øverst i artiklen ...

Ni minutter før pausen bragte angriberen sin tyske arbejdsgiver foran med 1-0, da han på kanten af feltet modtog en aflevering fra Maximilan Philipp og - uden at tæmme kuglen - krøllede læderet direkte op i det fjerneste hjørne.

Hoffenheim-keeper Oliver Baumann kunne svære forgæves, mens Winds drømmetræf sejlede ind i krogen.

Jonas Wind kom på tavlen i sin tredje Bundesliga-kamp for Wolfsburg. Og der var tale om et regulært drømmetræf. Arkivfoto: Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto via Getty Images

Den forhenværende FCK-angriber har indledt sit Bundesliga-eventyr mere end fornemt. Han ankom til et mandskab, der balancerede på nedrykningsstregen, men med to sejre på bagkant af vinterpausen er Wolfsburg kravlet op i tabellen.

Wind er startet inde i samtlige kampe siden sit skifte, og med scoringen i første halvleg har han sat tyk streg under, at han er købt for at være stamspiller.

Prisen på den 23-årige bomber afspejler da også, at han er en mand, der satses på i folkevognsklubben. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger måtte tyskerne hoste op med i nærheden af 90 millioner kroner for at købe Wind fri fra FC København.

Tilbagebetalingen er allerede i gang ude på grønsværen... Lørdag foregik det i en meget smuk valuta, omend scoringen ikke ser ud til at række til tre point.

Midtvejs i anden halvleg løb en anden dansker med overskrifterne, da indskiftede Jacob Bruun Larsen hamrede udligningen i kassen, mens han lå i luften.

Og få minutter senere var det så angrebskollega Andrej Kramaric, som vendte opgøret på hovedet, da kroaten dukkede op i feltet og bragte gæsterne på 2-1.

Wolsbrug pressede efterfølgende på for en udligning, og Wind fik såmænd bugseret bolden i kassen endnu en gang. I dette tilfælde blev danskerens scoring dog underkendt for offside.

Tættere på kom værterne ikke, hvorfor en glimrende indledning på forårssæsonen led et knæk. Hoffenheim kan til gengæld glæde sig over, at de med sejren kravcler helt op på fjerdepladsen i rækken.

Der resterer 11 runder af Bundesligaen.