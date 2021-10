Danske Marcus pokalhelt i Tyskland

Danske Marcus Ingvartsen kom ind fra bænken og afgjorde kampen, da Mainz tirsdag aften spillede sig videre i den tyske pokalturnering med en sejr på 3-2 over Arminia Bielefeld.

Den 25-årige angribers mål faldt i den forlængede spilletid efter 114 minutters fodbold.

Arminia Bielefeld har til dagligt hjemme i den bedste række lige som Mainz. Derfor var der på forhånd lagt op til en jævnbyrdigt opgør med Mainz som små favoritter på grund af holdets hjemmebanefordel.

Det var dog gæsterne, der lagde bedst fra land, da japanske Masaya Okugawa gav Bielefeld lidt af en chokstart ved at score til 1-0 efter to minutter.

Den stilling holdt indtil pausen, hvorfor Mainz danske cheftræner, Bo Svensson, formentlig gav sine tropper en opsang i omklædningsrummet.

I hvert fald kom hjemmeholdet blæsende ud til anden halvleg. Først kunne den tyske U21-landsholdsspiller Jonathan Burkardt gøre det til 1-1 i det 53. minut.

Og bare seks minutter senere sendte Karim Onisiwo hjemmeholdet foran på et oplæg fra målscoreren Burkardt.

Efter 66 minutter blev Marcus Ingvartsen så sendt på banen for at hjælpe Mainz med at køre sejren hjem. Men den tidligere FC Nordsjælland-spiller kunne i stedet se udeholdet presse på for en udligning.

Den kom få minutter før, da rutinerede Fabian Klos steg til vejrs og headede bolden i mål i det 89. minut.

Derfor måtte kampen ud i forlænget spilletid, og her blev danske Ingvartsen den store helt.

Med cirka seks minutter tilbage modtog han bolden på kanten af feltet, inden han hamrede bolden op i det ene hjørne til stor jubel for hjemmeholdet.

Resultatet betyder, at Mainz er videre til tredje runde af den tyske pokalturnering, DFB Pokal.

Holdets bedste resultat i turneringen er en semifinale i 2009.