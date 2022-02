Danske stjerner invaderer flot liste

De tre flotte scoringer, der blev leveret af danske spillere i Bundesligaen i weekenden, er i weekendens top fem over rundens flotteste mål

Der var dansker-show i Bundesligaen henover weekenden, hvor Jonas Wind, Jacob Bruun Larsen og Yussuf Poulsen alle tre leverede scoringer i verdensklasse.

De tre mål var så flotte, at de var at finde på listen over rundens fem bedste scoringer, hvor Jonas Wind og Jacob Bruun Larsen endte i toppen af listen.

Du kan se alle fem scoringer i videoen øverst i artiklen

De tre danskere imponerede med flotte mål i weekendens runde. Foto: Nent Group

Weltklasse Wind

Jonas Wind åbnede sin målkonto for Wolfsburg, da han bragte sit hold foran 1-0 mod Hoffenheim.

Danskeren var selv med i opspillet, hvor han lagde bolden frækt af med hælen og kunne til sidst afslutte angrebet med en følt inderside, der fløj ind i det lange hjørne.

Den tidligere FCK-spids har fået en rigtig god start på tilværelsen i Wolfsburg, hvor han har fået ros for sine første tre kampe.

Jonas Wind betalte noget af sit store prisskilt tilbage med den flotte scoring. Foto: Swen Pförtner/Ritzau Scanpix

Akrobatiske Bruun

Jonas Winds flotte åbningsmål i kampen blev udlignet af et bedre mål, der sat ind af Jacob Bruun Larsen.

Den tidligere Borussia Dortmund-spiller drejede på akrobatisk vis bolden ned i det lange hjørne, efter Kaderabek fik headet bolden på tværs.

Det er Bruun Larsens fjerde sæsonmål, og danskeren er begyndt at få mere og mere spilletid efter sin lange skadespause tidligere på sæsonen.

Jacob Bruun Larsen med en high-five til sin kaptajn Benjamin Hubner efter scoringen. Foto: Swen Pf'rtner/Ritzau Scanpix

Yussuf Lobsen

RB Leipzig gav Hertha Berlin gedigne prygl, da de smadrede hovedstadsklubben med hele 6-1.

Danske Yussuf Poulsen spillede hele kampen for Red Bull-klubben og kronede en flot indsats af med et mål to minutter før tid.

Poulsen blev spillet alene igennem af Dani Olmo, og med stor overlegenhed lobbede han den indover en opgivende Alexander Schwolow i Hertha-buret.

Målet var Yussuf Poulsens femte i denne sæson, og man kan håbe, at det kan være med til at sikre mere fast spilletid fremover.