Dansker blev den store helt

Bayer Leverkusen har med lutter sejre den seneste måneds tid været godt kørende i Bundesligaen, men fredag stoppede holdets gode stime.

Det sørgede Bo Svenssons Mainz-mandskab for, og det var også en dansker, der inde på banen afgjorde kampen. Indskiftede Marcus Ingvartsen blev således matchvinder, da han scorede til slutresultatet 3-2 med blot et par minutter tilbage af kampen.

Dansker-dong! Ingvartsen sikrer Mainz sejren og hylder far-rollen.

Dermed fuldendte han et flot comeback for Mainz, der både var bagud 0-1 og 1-2 undervejs. Med to mål i kampens afslutning, hvoraf det ene altså blev scoret af Ingvartsen, vendte Mainz, der var på hjemmebane, dog kampen på hovedet.

Generelt var der masser af underholdning i anden halvleg. Leverkusen startede de sidste 45 minutter foran 1-0 på et mål af Patrik Schick, men efter lidt over ti minutter fik Mainz udlignet.

Blot et par minutter senere så Mainz ud til at være kommet foran, men et VAR-tjek annullerede målet. I stedet kom Leverkusen så foran ved Lucas Alario, mens argentinerens scoring blev altså nytteløs.

I 84. minut udlignede Jean-Paul Boëtius med en flot helflugter efter et indkast, og derefter stemplede Marcus Ingvartsen så ind. Den tidligere FC Nordsjælland-angriber, som var blevet skiftet ind fem minutter tidligere, fik efter rodet spil i feltet prikket bolden ind og bragt Mainz foran.

Mainz ligger på syvendepladsen og er ét af fem hold, der har 34 point. De fire andre har dog spillet en kamp færre. Leverkusen har 41 point på tredjepladsen, hvilket er 11 færre end topholdet Bayern Münchens total.