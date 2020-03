Dansker dropper løn for at redde klubben

Næste gang Marcus Ingvartsen tjekker sin netbank, skal han ikke regne med at se, at hans løn er tikket ind. Den har han nemlig givet afkald på. Det samme har resten af spillerne og trænerne i Union Berlin.

Bundesliga-klubben skriver på sin hjemmeside, at de ansatte omkring førsteholdet alle er gået med til at afstå deres løn. Det fremgår dog ikke, hvor længe den ordning gælder. Derudover går klubbens ledelse og administrativt ansatte ned i timer og i løn.

Alt sammen sker for at redde Union Berlin, der er i en svær situation. Oprykkerne får hver indtægter fra kampdage eller tv, mens Bundesligaen ligger stille.

- Det er exceptionelle omstændigheder, som vi er nødt til at håndtere. Vores klubs formål er fodbold. Hvis den ophører med at eksistere, vil det rokke ved kernen af vores eksistens, siger klubpræsident Dirk Zingler.

- Ledelsen, medarbejderne, truppen og trænerteamet har arbejdet hårdt de seneste måneder for at sikre succes i Bundesligaen. Nu giver de afkald på mange penge for at komme igennem denne krise sammen. Den villighed kan ikke roses nok

Marcus Ingvartsen og co. træner ikke i øjeblikket, og sådan forbliver det som minimum måneden ud. Tyskland har dog for nylig indført strengere foranstaltninger mod coronavirussen, eksempelvis forbud mod at samles mere end to personer i offentligheden, med mindre man bor sammen.

Derfor træner Union-truppen hver for sig ud fra individuelt planlagte programer.

