Dansker får rekorddebut for Bayer Leverkusen

Zidan Sertdemir skrev søndag fodboldhistorie i Bayer Leverkusen.

Her kom den blot 16 år gamle dansker for første gang på banen for Leverkusen i en bundesligakamp mod Hertha Berlin.

Sertdemir blev skiftet ind med cirka fem minutter tilbage af den ordinære spilletid og blev dermed den yngste debutant i Leverkusens historie.

I en alder af 16 år, ni måneder og tre dage blev Sertdemir samtidig den næstyngste spiller nogensinde i Bundesligaens historie. Kun Dortmunds Youssoufa Moukoko var yngre, da han spillede sin første bundesligakamp i november sidste år.

Zidan Sertdemir kom til Bayer Leverkusen fra FC Nordsjællands ungdomsafdeling i sommer.

I midten af oktober var den unge midtbanespiller for første gang en del af Leverkusens kamptrup, og søndag fik Sertdemir så altså sine første minutter på banen for førsteholdet.

Her var han med til at sikre sin klub et point. I den ordinære spilletids sidste minut fik Robert Andrich således udlignet til 1-1, som også blev slutresultatet.

Oliver Christensen sad på bænken for Hertha Berlin. Den danske målmand har stadig sin debut til gode efter skiftet fra OB i sommer.