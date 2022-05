Dansker forlader Bundesliga-klub

Den 28-årige danske målmand Jakob Busk kom til den tyske hovedstadsklub Union Berlin i januar 2016.

Dengang befandt klubben sig i 2. Bundesliga, og siden er det kun gået fremad.

I 2019 rykkede klubben op i den bedste tyske række og i øjeblikket indtager de en flot 6. plads i Bundesligaen.

Det er dog kun blevet til 57 kampe for Jakob Busk i Union Berlin, og faktisk har han ikke spillet en kamp for klubben siden 2017/2018-sæsonen.

Til sommer udløber hans kontrakt, og den bliver ikke forlænget. Det skriver Union Berlin i dag. Dermed skal danskeren søge nye græsgange.

Jakob Busk kommer fra FCK's ungdomshold og har også spillet syv kampe for førsteholdet, herunder fire Superliga-kampe.

Undervejs i FCK-tiden var Busk udlejet til både AC Horsens og Sandefjord i Norge. Han har også spillet 32 kampe for de danske u-landshold.

Sidste år fortalte Busk, at han bestemt ikke er afvisende over for et skifte tilbage til dansk fodbold:

- Jeg ønsker at spille, og jeg er også åben for Danmark. Jeg mener, at jeg både sportsligt og rent erfaringsmæssigt har noget, som mange danske klubber kan bruge, sagde Jakob Busk dengang til Ekstra Bladet.

