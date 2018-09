Dansker går mål-amok for Dortmund: Fire kasser på en halv time

19-årige Jacob-Bruun Larsen var i hopla, da Borussia Dortmund her til aften testede formen under landskampspausen med en træningskamp mod Osnabrück.

Hele fire gange fandt den danske offensivspiller vej til netmaskerne i første halvleg, hvor Dortmund scorede fem gange.

Efter 63 minutter blev Bruun-Larsen erstattet af Maximilian Philip, der stod for anden halvlegs eneste mål 12 minutter før tid til slutresultatet 6-0.

Jacob-Bruun Larsen havde en fin optakt til sæsonen, men en skade har spoleret hans chancer for spilletid i starten af Bundesliga-sæsonen.

Det er nok også årsagen til, at han ikke er at finde i den U21-landsholdstrup, der møder Finland i Aalborg i morgen, hvor han ellers ville være med under normale omstændigheder.

