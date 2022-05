Tysk fodbold ... 23. maj. 2022 kl. 22:39 Gem artikel Gemt artikel

Dansker i drømmeland

For fire dage siden fik Oliver Christensen en ærgerlig debut for Hertha Berlin. Mandag aften blev han til gengæld sendt til drømmeland, da han holdt buret rent og var med til at sikre klubben oprykning til Bundesligaen