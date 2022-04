Dansker i fornemt selskab

Mads Valentin Pedersen var flyvende søndag, da Ausburg slog Wolfsburg med 3-0 i Tysklands bedste fodboldrække.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller bidrog således både med et mål og et oplæg. Og nu belønnes han for den flotte indsats.

Den 25-årige dansker er nemlig på rundens hold i Bundesligaen, som whoscored.com har lavet. Det er han sammen med en række prominente navne.

De 11 udvalgte er sat op i en 4-4-2-formation, og navnene er som følger:

Yann Sommer - Christopher Trimmel, Reece Oxford, Makoto Hasebe, Filip Kostic - Serge Gnabry, Konrad Laimer, Mads Valentin, Takuma Asano - Christopher Nkunku, Florian Niederlechner.

Mads Valentin Pedersen har generelt gang i en god periode. I sidste uge blev han eksempelvis efterudtaget til det danske landshold af Kasper Hjulmand.

Derudover er han blevet en fast del af Augsburgs hold. Midtbanespilleren har været involveret i 24 ud af 27 Bundesliga-kampe i denne sæson.

Den tidligere Superliga-profil skiftede FC Nordsjælland ud med den tyske fodboldklub i sommeren 2019.

Augsburg er i øjeblikket placeret som nummer 14 i Bundesligaen. Holdet er dermed tre point foran Hertha Berlin, som ligger under nedrykningsstregen.