Dansker med i tysk målfest

Borussia Dortmund genoptog søndag Bundesligaen ovenpå vinterpausen med en hjemmesejr på 4-3 over Augsburg.

Giovanni Reyna blev matchvinder, da den amerikanske indskifter med 12 minutter tilbage lagde bolden op i det fjerne målhjørne.

Dortmund havde gennem hele opgøret store problemer med at få lukket kampen mod gæsterne, da Augsburg med Mads Pedersen i startopstillingen gang på gang fik udlignet værternes føringer.

Jude Bellingham bragte hjemmeholdet i front efter en halv time, da den engelske midtbanespiller fra kanten af feltet sparkede bolden i mål.

Passivt og sløset forsvarsspil betød dog, at Augsburgs Arne Maier ti minutter senere fik mulighed for at gøre det til 1-1, da ingen Dortmund-spillere gik til Maier, der dygtigt udlignede.

Dortmunds Nico Schlotterbeck fik stort set med det samme genetableret føringen, da han headede et frispark i mål til 2-1, men Augsburg nåede at få udlignet til 2-2 før pausen på et selvmål.

Med et kvarter tilbage hamrede den netop indskiftede Jamie Bynoe-Gittens atter Dortmund foran med 3-2. Nu måtte føringen da holde, må flere Dortmund-fans have tænkt, men nej.

Igen dummede værterne sig, da Augsburgs kroatiske nyindkøb David Colina to minutter senere udlignede til 3-3 i den anden ende.

Giovanni Reyna, der var en del af USA's trup ved VM i Qatar, kom på banen med 20 minutter tilbage af kampen, og amerikaneren endte med at score kampens sidste mål.

Dortmund gav desuden Bundesliga-debut til angriberen Sebastian Haller, efter han i sommer blev hentet i Ajax. To operationer for testikelkræft har dog betydet, at Haller måtte vente et halvt år på at spille sin første kamp.