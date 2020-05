Dansker redder dagen

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Tysk fodbold er i gang igen, og de første kampe i 2. Bundesligaen blev spillet lørdag eftermiddag – og her var der flere danskere, der deltog.

Således startede Jacob Rasmussen og Dario Dumic inde i forsvaret for henholdsvis Aue og Darmstadt, mens angriber Andreas Albers blev indskiftet og fik en halv time på banen for Jahn Regensburg.

Og selvom han kun fik en halv time, spillede Andreas Albers en vigtig rolle i at sikre et point til Jahn Regensburg.

Danskeren kom ind, da Jahn Regensburg var bagud 0-2, men efter en reducering af Sebastian Stoltze i det 75., stod Albers for en vigtig scoring, da han i overtiden sendte bolden i mål på et straffespark. Der blev fløjtet af kort efter, og dermed sikrede han altså klubben et point med sin syvende sæsonscoring.

Den eneste af de tre danskere, der kunne fejre genstarten med en sejr, var dog Jacob Rasmussen. Aue besejrede nemlig Sandhausen med hele 3-1.

Efter fire minutter fik Rasmussen og holdkammeraterne dog også en hjælpende hånd. Sandhausens back Dennis Diekmeier nedlagde en Aue-spiller i eget felt, og det resulterede i et rødt kort og et straffespark, som Dimitrij Nazarov udnyttede til at score kampens første mål. I anden halvleg udbyggede Florian Krueger og Malcolm Cacutalua føringen, før Sandhausens Julius Biada reducerede i slutminutterne.

Dario Dumic og Darmstadt indkasserede til gengæld et skuffende nederlag til Karlsruher SC.

Overblik:

VfL Bochum - FC Heindenehim 3-0

Aue - SV Sandhausen 3-1

Jahn Regensburg - Holstein Kiel 2-2

Karlsruher SC - Darmstadt 2-0

Nyt om stjernens dødsulykke

Alarmklokkerne ringer i Parken: Det er alvorligt!