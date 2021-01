Dansker river kontrakten over

Frederik Sørensen er færdig i Køln. Det har den 28-årige forsvarsspiller sådan set været i et stykke tid, men nu har han også papir på det…

For ifølge lokalmediet geissblog.koeln er danskeren ikke længere Køln-spiller.

Den kontrakt, der stod til at udløbe efter denne sæson, er blevet revet over, og Sørensen kan frit finde sig en ny arbejdsgiver.

Afskeden har været undervejs i et stykke tid. Den lange dansker fik blot 97 minutter i starten af sæsonen og blev senest degraderet til at træne med klubbens U21-mandskab.

Det var naturligvis en uholdbar situation, men nu er Sørensen fri på markedet og kan skifte, uden der skal betales transfer til 1. FC Köln.

Det skal dog bemærkes, at klubben endnu ikke har meldt noget ud om kontraktophævelsen.

Sørensen vendte i sommer tilbage til Bundesliga-klubben efter et lejeophold i schweiziske Young Boys, men fandt aldrig fodfæste på træner Markus Gisdols mandskab. Danskeren siger farvel efter præcis 100 kampe for klubben.

Tyske Express skrev i starten af året, at FC København lurede på Frederik Sørensen, men at lønnen var et problem.

Han tjente 15 mio. kr. om året i Køln.

Det er heller ikke en midterforsvarer, som FCK står og mangler mest. Man har i virkeligheden for mange af den slags i det københavnske.

Frederik Sørensen kan også spille højre back, men der har FCK Peter Ankersen og kroatiske Karlo Bartolec som reserve.

Den blonde forsvarer skiftede som ung fra Lyngby til Juventus.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger håber han på at finde en klub i Støvelandet, hvor han også har optrådt for Verona og Bologna.

