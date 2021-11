Dansker sænker gigant

En dansk fod var fredag aften med til at nedlægge selveste Bayern München i den tyske Bundesliga.

Danske Mads Valentin Pedersen, der var med fra start for Augsburg, scorede til 1-0 i holdets overraskende 2-1-sejr hjemme over stormagten.

Det var Valentins første mål i sæsonen og faktisk overhovedet for Augsburg, siden han skiftede fra FC Nordsjælland i sommeren 2019.

Nederlaget ændrer ikke på, at Bayern München ligger på førstepladsen i Bundesligaen med 28 point, men det åbner døren for, at Borussia Dortmund lørdag kan komme tæt på, når det gulklædte hold møder Stuttgart.

Med en sejr her er Dortmund blot et point fra holdet, der har vundet mesterskabet de seneste ni år.

Augsburg ligger efter sejren lige over nedrykningsstregen med 12 point.

Bayern gik ind til fredagens kamp som storfavorit, men 25-årige Pedersen havde andre planer.

Efter 22 minutter tog han initiativ og drev selv bolden fem, før han løb ind i feltet. Lidt tilfældigt havnede bolden hos den hurtige venstre back, som hamrede den fladt ind i målhjørnet med favoritbenet.

Det blev også 2-0 på et hovedstødsmål af Andre Hahn, og så kom gæsterne for alvor på prøve.

Bayern manglede profilen Joshua Kimmich, som igen var havnet i karantæne, fordi han er nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus.

Kimmich fortalte for nylig, at han har undladt at blive vaccineret, fordi han er bekymret for langsigtede virkninger af vaccinen.

Uden Kimmich på holdet skulle Bayern forsøge at mønstre et comeback, og det hjalp, da målslugeren Robert Lewandowski sparkede et indlæg resolut i nettet med syv minutter til pause.

Så forventede de fleste nok et stormløb mod Augsburg-målet i anden halvleg, og der var da også adskillige tilnærmelser, men mål blev det ikke til.