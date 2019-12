Dansker sat af holdet: Vil ikke sælge ham

I Bundesliga-klubben Union Berlin er der en dansker, der har en meget lang vej til spilletid.

Den tidligere FC København-målmand Jakob Busk er gået fra at være førstevalg i klubben til at ryge på bænken for så nu at være reserve.

Alligevel har klubbens direktør, Oliver Ruhnert, ingen planer om at sælge danskeren, da han stadig har brug for ham som tredje målmand i truppen, forklarer han.

- Vi har brug for tre målmænd. Vi har ikke noget alternativ i øjeblikket og vil ikke gøre noget ved det. Jakob er en dygtig målmand, pointerer Oliver Ruhnert til ligainsider.de.

I sommer fik Jakob Busk en dansk holdkammerat, da Union Berlin hentede Marcus Ingvartsen fra belgiske KRC Genk. Den danske angriber har modsat Jakob Busk i denne sæson fået fint med spilletid.

I alt har Jakob Busk spillet 57 kampe for Union Berlin.

