Dansker sendt ned på ungdomsholdet

Den danske midterforsvarer Frederik Sørensen fra Köln har ikke spillet for sin tyske klub i en betydende kamp siden oktober, og nu er den 28-årige spiller såmænd også blevet degraderet til klubbens U21-hold.

Det fortæller klubbens sportsdirektør Horst Heldt i et interview med Kicker.

Sørensen er dog ikke den eneste, som er blevet sendt den vej. Det gælder også danskerens holdkammerater Robert Voloder og Christian Clemens.

- Vi besluttede fredag, at vi havde for mange spillere med til træningerne, og at disse tre nu skal træne sammen med U21, siger Heldt, som slår fast, at beslutningen ikke handler om deres seneste kamp mod Freiburg.

Den spillede Frederik Sørensen heller ikke med i, da han end ikke var udtaget til kampen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Frederik Sørensen træner ikke med førsteholdet mere. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Bundesliga-danskeren ser derfor ikke ud til at have nogen som helst fremtid i det den tyske klub med den seneste melding.

Sørensens kontrakt udløber til sommer, men spørgsmålet er nu, hvorvidt man vil vente så længe.

Tidligere i karrieren har Frederik Sørensen spillet for klubber som Young Boys og Juventus, Bologna og Verona, og som ungdomsspiller var han i Lyngby, hvor han aldrig nåede at få debut for førsteholdet, inden turen gik til Italien.

