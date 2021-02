Dansker skaber overskrifter: Smider stjerne ud af truppen

I Danmark handler meget om, hvorfor Antonio Conte dog ikke bruger Christian Eriksen noget mere i Inter.

Men danske trænere gør også ting, som de ikke forstår i udlandet.

Nu er det blevet en kæmpe sag i Schweiz, at den nybagte danske træner i Bundesliga-klubben havde smidt landsholdsstjernen Edimilson Fernandes helt ud af truppen i weekendens kamp mod Union Berlin.

- Det handler om at have de spiller på holdet, der giver alt til træning hver dag. Jeg sætter holdet og vælger spillerne, der overbeviser mig om dette hver dag, og det gjorde Edi ikke under træningen i sidste uge, siger Svensson ifølge Blick.

Og 24-årige Edimilson er ikke hvem som helst. Han blev således det tredjedyreste indkøb i klubbens historie, da Mainz hentede ham i West Ham i sommeren 2019 for 55 millioner kroner.

Spilleren selv er tavs over for danskerens beskyldninger, men over for den schweiziske avis fortæller spillerens bagland, at han altid giver sig fuldt ud.

- Uanset, hvor god du er, så skal du også vise det. Fyren har så meget talent og så meget potentiale, men han skal også vide, at han skal vise det hver dag. Jeg er sikker på, at han kommer tilbage, siger Svensson da også

Sidste sæson spillede Edimilson 24 kampe i Bundesligaen, og sæsonen før spillede han 29 kampe som udlejet til Fiorentina i den italienske Serie A.

Han nåede også 42 kampe for West Ham i Premier League efter at være brudt igennem i hjemlandets Sion.

I efteråret startede han med at være ude med corona, men fik alligevel 10 kampe for Mainz og spillede fuld tid i nederlaget mod Bayern München i kampen inden Bo Svenssons ankomst.

Efter danskeren har overtaget som træner fik han corona igen, og så blev han flået ud efter 61 minutter i 0-2-nederlaget mod Stuttgart, da han endelig kom tilbage, og i weekenden var han så helt ude af truppen.

