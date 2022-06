Dansker skifter Serie A ud med Tyskland

Debutsæsonen hos Torino i Serie A blev ikke nogen stor succes for Magnus Warming. Derfor drager den 22-årige fodboldspiller nu mod Tyskland i jagten på spilletid.

Fra den kommende sæson skal han tørne ud for Darmstadt i den næstbedste tyske række på en lejeaftale.

Det oplyser den tyske klub på sin hjemmeside onsdag.

Magnus Warming, der kan spille flere offensive positioner, skiftede fra Lyngby Boldklub i løbet af sommeren sidste år, men har blot optrådt i fem førsteholdskampe siden skiftet.

- Min intention er at tage de næste skridt her og hævde mig selv, siger Magnus Warming til den tyske klubs hjemmeside.

- Jeg ved, at klubben tænkte og spillede meget offensivt i sidste sæson, så jeg kan meget let identificere mig med filosofien her, siger han.

Magnus Warming har en fortid i Brøndbys ungdomsafdeling. Et gennembrud på førsteholdet var han dog et stykke fra.

I flere omgange var han udlejet til andre klubber, og i Lyngby gjorde han så godt et indtryk, at klubben fik ham på en fast aftale i 2020. I den kongeblå trøje blev det til 42 kampe og otte mål.

I Torino har Magnus Warming fået indhop mod storklubber som Napoli og Inter, men har altså ikke spillet fra start en eneste gang. Alligevel er Darmstadt begejstret over udsigten til at kunne gøre brug af danskeren.

- Jeg er overbevist om, at Magnus med sin fart og teknik kan hjælpe os. Han har en modig og passioneret spillestil, som passer os rigtig godt, og så vil han samtidig passe godt ind i truppen som menneske, siger Carsten Wehlmann, der er sportsdirektør i klubben.

Magnus Warmings kontrakt i Torino løber til sommeren 2024.

Darmstadt var i den forgangne sæson med i toppen af 2. Bundesliga. Klubben sluttede på fjerdepladsen - lige uden for oprykningspladserne.