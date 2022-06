Dansker skifter til Bundesligaen

Den tyske Bundesliga er blevet en dansker rigere.

FC Köln oplyser fredag på Twitter, at klubben har skrevet kontrakt med den danske venstre back Kristian Pedersen.

Den 27-årige forsvarsspiller har skrevet under på en kontrakt, der strækker sig frem til sommeren 2024, lyder det.

- Med tilgangen af Kristian Pedersen har vi taget endnu et vigtigt skridt i vores trupsammensætning, lyder det fra cheftræner Christian Keller på klubbens hjemmeside.

- Kristian spiller oftest på venstre back, men kan også bruge sine styrker som venstre midterforsvarer. Vi har søgt efter netop den fleksibilitet.

De seneste fire år har Pedersen befundet sig i engelsk fodbold hos Birmingham, men forinden tilbragte han to år i tyske Union Berlin efter skiftet fra HB Køge.

Nu glæder han sig til at prøve kræfter med en ny udfordring.

- For mig er det en drøm at spille i Bundesligaen. I Union sluttede vi på fjerdepladsen i 2017 og missede lige nøjagtig oprykningen. Derfor er jeg glad for, at jeg efter fire år i England får mulighed for at spille i så stor og traditionsrig en klub som FC Köln, siger danskeren.

Pedersen står noteret for en enkelt A-landskamp. Landsholdsdebuten kom mod Færøerne i 2020, da Danmark i Herning vandt 4-0.

FC Köln blev nummer syv i Bundesligaen i den forgangne sæson.

