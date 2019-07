Dansker skifter væk: Får tre år i tysk traditionsklub

Den danske midterforsvarer Asger Sørensen spillede med i Danmarks to sejre i gruppespillet ved U21 EM, og nu har han skiftet fra østrigske Red Bull Salzburg til FC Nürnberg, der har vundet det tyske mesterskab ni gange.



Det bekræfter den tyske klub på dens officielle hjemmeside.



I den seneste sæson rykkede Nürnberg dog ud af den bedste tyske række. Skiftet og de nye udfordringer i det tyske er dog alligevel noget, som den tidligere FC Midtjylland-akademist ser meget frem til, slår han fast i et interview i forbindelse med præsentationen af ham.



- Jeg ser frem til opgaverne i Nürnberg. Det er en stor fordel for mig, at jeg allerede kender til den næstbedste række, og jeg ved, hvad der forventes af mig, siger Asger Sørensen, som glæder sig over, at han kan lære sine nye holdkammerater at kende på klubbens træningslejr.



Når Asger Sørensen kender til den næstbedste tyske række, så skyldes det, at han tidligere i karrieren har været udlejet tilRegensburg, hvor han har spillet 52 kampe i den næstbedste tyske række.



Asger Sørensen har fået en kontrakt, der gælder til sommeren 2022. Tilbage i 2014 skiftede han som 17-årig fra FC Midtjylland til Salzburg for omkring fem millioner kroner.

