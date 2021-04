Dansker straffer storklub

Marcus Ingvartsen gjorde lørdag Bayern Münchens uge en smule dårligere, end den i forvejen var.

Et sent mål af danskeren betød nemlig, at Union Berlin fik point med sig efter 1-1 mod det sydtyske storhold, der onsdag tabte til Paris Saint-Germain i Champions League.

Ingvartsen scorede til slutresultatet med få minutter tilbage af den ordinære spilletid. Dermed sluttede Bayern Münchens sejrsstime i Bundesligaen.

Marcus Ingvartsen prikker bolden i mål til 1-1 mod Bayern München. Foto: Andreas Gebert/Reuters

Inden lørdagens opgør havde de forsvarende mestre vundet fem kampe i træk. Bayern ligger fortsat øverst i tabellen, men nu med fem point ned til RB Leipzig, der uden Yussuf Poulsen i truppen vandt 4-1 over Werder Bremen lørdag.

Bayern München har 65 point, mens RB Leipzig har 60. De to tophold mangler at spille seks kampe.

Lørdagens opgør på Allianz Arena bød ikke på prangende fodbold. Først efter cirka 70 minutter blev dødvandet brudt, da Bayerns 18-årige midtbanetalent Jamal Musiala sendte hjemmeholdet i front.

Men Union Berlin kæmpede videre, og til sidst var der altså afkast, da Marcus Ingvartsen udlignede.

Varsler angreb på fodboldspillere

Klubben bekræfter: Fyret for homofobi

Bagom super-kuppet: Sådan kaprede de Agger