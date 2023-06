Dansker til salg for discount-pris

Hoffenheim vil af med Jacob Bruun Larsen, og han kommer formentlig til at koste i niveauet under to millioner euro - 15 millioner kroner

For tre et halvt år siden kostede han i niveauet 100 millioner kroner, da Hoffenheim købte ham fri efter det imponerende gennembrud i Borussia Dortmund, hvor han gik fra ungdomsbold til at markere sig i Bundesligaen.

Men siden har Jacob Bruun Larsen haft svært ved at forløse sit potentiale fuldt ud. Han har været udlejet til Anderlecht og haft en del skader.

Comeback

Senest har han siddet uden for med lyskeproblemer i et halvt år. Først i sidste spillerunde mod Stuttgart fik han comeback den sidste halve time.

Nu er Hoffenheim angiveligt klar til at sælge den 24-årige dansker, der rejste til den store bundesligaklub som 16-årig fra Lyngby.

Jacob Bruun Larsen skal ud at finde sig en ny klub her i sommer, hvor han har et år igen af kontrakten med Hoffenheim. Foto: Jens Dresling

Som Ekstra Bladet forstår det, er Hoffenheim klar til at lytte til bud i underkanten af to millioner euro - 15 millioner kroner - for den 24-årige danske offensivspiller.

Det er reelt en discountpris for en 24-årig spiller med stort offensivt potentiale.

Annonce:

Omvendt står Jacob Bruun Larsen også i en svær situation i forhold til et klubskifte lige nu, fordi han har en lang skadeshistorik med sit ophold i Hoffenheim, der aldrig har udviklet sig, som parterne havde håbet på.

Jacob Bruun Larsen har været skadet i et halvt år, og derfor har han ikke de bedste salgsargumenter, når han skal ud at finde en ny klub her i sommerpausen. Foto: Lars Poulsen

FC København har været på banen i forhold til Jacob Bruun Larsen i flere tilfælde. Ikke mindst da han i starten af 2021 blev udlejet til Anderlecht. FCK var også på banen tidligere, da Ståle Solbakken var manager i klubben. Sidste sommer var Jacob Bruun også et tema i FCK, men her blev et skifte totalt afvist.

Én scoring

Jacob Bruun Larsen står i denne sæson blot noteret for 15 kampe for Hoffenheim, hvor det blot er blevet til én scoring - mod FC Köln i Bundesligaen tilbage i oktober.

På landsholdet optrådte Jacob Bruun Larsen senest sidste år i marts, da han blev indskiftet i 3-0-sejren over Serbien.