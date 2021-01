Dansker udlever drømmen hos gigant

Mike Tullberg har stor succes som U19-træner i Dortmund, der netop har forlænget hans kontrakt. Den tyske mentalitet har sat sig fast i danskeren, og det passer ham fint at gå under radaren herhjemme

I Danmark er han mest kendt for et saksespark på Brøndby Stadion. I Tyskland ved de næppe, hvem spilleren var.

Her taler de om træneren Mike Tullberg, og i Dortmund skriver de også med ham.

Torsdag offentliggjorde den tyske gigant, at man havde sat pen til papir og forlænget Tullbergs aftale som chef for U19-mandskabet med yderligere to år.

Den 35-årige dansker havde ellers allerede kontrakt til 2022 og var kun lige startet i sin nye funktion. Men fem sejre i de første fem kampe var nok til, at Dortmund-ledelsen handlede hurtigt.

- Det første skridt var at komme til en storklub. Det næste var at blive bekræftet i, at man gjorde sit arbejde godt. Det er jeg blevet med denne kontraktforlængelse, siger Tullberg til Ekstra Bladet.

Han bruger indimellem tyske udtryk og vendinger, når han forklarer sin rolle hos en af Europas største talentfabrikker. Men det er ikke så underligt.

Den tyske mentalitet har boret sig ind i Tullberg, og Ruhr-distriktet er for længst blevet trænerens hjemmebane. Fraset en toårig afstikker til Danmark har han og konen boet her siden 2009.

Foto: BVB Dortmund

- Jeg tror, at jeg har truffet nogle valg, som andre måske ikke havde gjort. Jeg har været bevidst om, at jeg ville udvikle mig selv både som menneske og som træner.

Netop den kombination spiller en helt afgørende rolle i hans arbejde med de unge Dortmund-talenter. Nok har de lært at drible inden for stregerne, men uden for kender de endnu ikke retningen.

- Jeg plejer at sige, at 50 procent af mig går til at være fodboldtræner, og de resterende 50 procent bruges til at uddanne de unge på det menneskelige plan, fortæller Tullberg.

Alt det kan kun lade sig gøre, fordi hans bedre halvdel bakker 100 procent op om projektet og sørger for kærlig mandsopdækning af parrets to små drenge derhjemme.

- Jeg har en kone, der har rigtig meget at se til, og hun gør det hele muligt. Da jeg stoppede med at spille fodbold, sagde jeg til hende, at vi nu skulle leve livet på hendes måde. Men det måtte jeg trække i mig igen, da jeg pludselig blev træner. Som familie udlever vi min drøm sammen.

