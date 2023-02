Dansker undskylder: - Er du blind?

Danske Bo Svensson har undskyldt over for dommeren, efter at den danske Mainz-træner fik rødt kort mod Bayern München for at åbne munden lidt for meget

- Vi er ikke nationens skraldespande!

Sådan forsvarede dommer Deniz Aytekin sin udvisning af danske Bo Svensson, der fra Mainz-bænken onsdag aften fik åbnet munden lidt for meget mod dommerne i ottendelsfinalen i den tyske pokalturnering mod mægtige Bayern München.

Ved stillingen 3-0 til Bayern fik træneren brokket sig så tilpas meget over kendelserne, at han blev præsenteret for udvisningen. Lidt unødigt, kan man mene, og Svensson var efter kampen da heller ikke selv helt stolt over det.

- Jeg har allerede undskyldt over for Deniz. Jeg følte, at de gule kort regnede ned over os, når der blev begået frispark - og i et par situationer kunne Bayern også have fået gult.

- Sådan noget sker under en kamp, og på et tidspunkt sagde jeg til fjerdedommeren: 'Er du blind?'

Annonce:

- Fjerdedommeren sagde til mig, at det ville jeg få et gult kort for. Så kom dommeren ud og gav mig det røde. Jeg ved ikke, om det var nødvendigt, men det var i hvert fald ikke nødvendigt for mig at sige sådan noget, forklarede Svensson.

Han har måske set noget, ingen andre har, for da udvisningen faldt, havde Mainz kun fået to gule kort - det seneste mere end en halv time tidligere. Så der var reelt ikke tale om en kort-regn over Svenssons mandskab.

Men han fastholdt altså forklaringen om, at han følte sig forfordelt af Aytekins kendelser.

- Jeg sagde helt klart for meget, men jeg kunne også se en forskel i, hvordan modstanderens bænk blev behandlet sammenlignet med os.

- Det er måske normalt, at jeg får så meget opmærksomhed på grund af min kort-historik, men det er ikke helt balanceret, siger Bo Svensson, der i sidste sæson fik syv gule kort og faktisk også optjente en karantænedag.

Det kan han også se frem til nu - men det bliver i Bundesligaen, da Mainz jo nu er elimineret i pokalturneringen.

Annonce:

Også i den turnering vil han støde ind i Deniz Aytekin - men der er ingen nag på grund af det røde kort, slog opmanden fast.

- Det er sport, det er følelser. Han gik for langt i øjeblikket, men han har lige været i omklædningsrummet, og vi highfivede. Alt er godt nu, sagde Deniz Aytekin til tv-stationen ARD.