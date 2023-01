Dansker vælter sig i succes: - Sindssygt stolt

Mike Tullberg nyder stor succes i Dortmund, hvor han råder over nogle af Europas største talenter på klubbens U19-mandskab. Træneren har ingen planer om at sætte kursen mod Danmark lige foreløbig

Han følger stadig med i Superligaen, men har ingen planer om at vende tilbage til den lige foreløbig.

Mike Tullberg har fundet sit hjem på udebane. Den forhenværende AGF-angriber stortrives i Dortmund, hvor han er i færd med sit fjerde år på kontrakt i den tyske klub.

Her er den 37-årige østjyde blevet en markant skikkelse takket være sine meritter som frontfigur for klubbens U19-mandskab, der er gået fra den ene triumf til den anden i de seneste sæsoner.

- Jeg har det fantastisk her. Vi ligger på en delt førsteplads og har ikke tabt en Bundesliga-kamp i to og et halvt år, siger Tullberg til Ekstra Bladet.

Den slags resultater bliver naturligvis bemærket. Akkurat som præstationerne i Youth League, der er juniorernes pendant til Champions League, også kaster opmærksomhed af sig.

Unge talenter fra Dortmund har – under danskerens ledelse – set deres præstationer blive belønnet med springbræt til klubbens førstehold. Den tyske landsholdsspiller Youssoufa Moukoko er det mest prominente eksempel.

Mike Tullberg har gennem flere sæsoner nydt stor succes i Dortmund. Foto: BVB Dortmund

Flere forlængelser

Men hvad med Tullberg selv? Skal han også tage skridtet op på seniorniveau? Ikke lige foreløbig, pointerer hovedpersonen selv.

Han ønsker ikke at forholde sig til de rygter, der tidligere har floreret om, at han var med på listen over mulige kandidater til jobbet som cheftræner i Brøndby, mens Superliga-mandskabet endnu ikke havde præsenteret Jesper Sørensen som afløser for Niels Frederiksen.

- Jeg kommenterer ikke, hvem jeg snakker med. Trænerjobbet i Brøndby er et stort et af slagsen, men der er en grund til, at jeg forlængede min seneste kontrakt i Dortmund, og jeg ser ikke mig selv i Danmark lige nu, siger Tullberg og uddyber:

- Jeg har ikke på noget tidspunkt vist interesse for at komme tilbage til Danmark. Jeg har respekt over for Dortmund og min kontrakt, der løber til 2026. Især efter den måde forlængelsen kom i hus på, hvor jeg stille og roligt forhandlede med klubben og nærmest selv kunne bestemme årstallet for udløb, fortæller han.

Det er ikke første gang, at en Tullberg har siddet ved forhandlingsbordet i Ruhr-distriktet.

Over flere omgange er der blevet lagt yderligere år på aftalen med den tyske gigant, og den tilkendegivelse er rigeligt bevis for træneren om, at han befinder sig det rigtige sted i sin karriere.

- Der er ingen grund for mig til at gå andre veje. Jeg er sindssygt stolt over, at jeg har fået forlænget min kontrakt hernede. Det er sket to gange, og det er mit kvalitetsstempel: At forlænge aftalen. Ikke at skifte klub. Jeg føler mig værdsat her, siger Tullberg.