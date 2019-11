Danskerfest: Gav Bayern røvfuld

Landsholdsangriber Yussuf Poulsen fik sat en stopper for sin måltørke i tyske RB Leipzig, som lørdag kørte Mainz over i Bundesligaen.

Leipzig vandt hele 8-0 og stormede afsted i første halvleg og var foran 5-0 i løbet af de første 45 minutter.

Dermed spillede Leipzig sig på tredjepladsen i ligaen med 18 point.

Det hele blev ikke mindre tæt af, at Bayern München løb ind i en ordentlig øretæve, da mesterholdet på udebane tabte hele 1-5 mod Eintracht Frankfurt.

Her scorede Robert Lewandowski atter, hvilket han har gjort i alle Bayerns kampe i denne sæson.

I sidste weekend satte polakken rekord ved at være den første til at score i samtlige af de ni første runder i en sæson, og den rekord udbyggede han altså med sit mål til 1-2 i første halvleg.

Da havde Bayern fået vist Jérôme Boateng ud med direkte rødt kort allerede efter ni minutter og måtte altså spille med ti mand i 80 minutter.

Det udnyttede hjemmeholdet til at score tre mål mere efter pausen i Bayerns totale kollaps.

Dermed ligger Bayern på fjerdepladsen med en dårligere målscore end Leipzig.

Her scorede Yussuf Poulsen målet til 5-0 et minut før pausefløjtet, da Mainz-keeper Robin Zentner ikke kunne holde en afslutning. Bolden sprang ud til danskeren, som nemt scorede sit andet ligamål i denne sæson.

Yussuf Poulsen scorede også i anden runde i slutningen af august, men siden har han ikke fundet vej til netmaskerne.

Leipzig kom foran allerede efter fem minutter ved Marcel Sabitzer, og siden scorede både Timo Werner, Christopher Nkunku og Marcel Halstenberg.

Efter pausen blev det til yderligere to lynmål med 6-0 i det 46. minut og 7-0 to minutter senere.

Borussia Mönchengladbach nåede på 22 point på førstepladsen med en 2-1-sejr ude over Bayer Leverkusen. Her sørgede Oscar Wendt for at bringe gæsterne foran 1-0.

Borussia Dortmund følger efter på andenpladsen med 19 point, da det blev til en hjemmesejr mod Wolfsburg, der også mænger sig i den tætte top-8.

Dortmund var uden både Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen. De kunne fra bænken se Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro og Mario Götze score målene.

