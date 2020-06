Danskerklub chokerer: Træneren ryger ud

De så egentlig fint ud for Hoffenheim.

Efter 0-3-blamagen mod Hertha BSC i den første kamp efter coronapausen hentede Robert Skov, Jacob Bruun Larsen og co. to sejre og to uafgjorte i de efterfølgende fire kampe.

Alt sammen med hollandske Alfred Schreuder som manager.

Men hollænderen kommer ikke til at stå i spidsen for holdet i flere kampe.

Tirsdag han blevet fyret. I øvrigt sammen med sin bror, Dick, der har været assisterende træner.

Kort og godt som følge af uenighed med ledelsen i klubben.

Det skriver Hoffenheim på sin hjemmeside.

- Vi var uenige om vigtige, detaljerede spørgsmålet, hvorfor et samarbejde efter denne sæson ikke længere gav mening, udtaler direktør Alexander Rosen.

- Jeg vidste fra begyndelsen, at opgaven i Hoffenheim ville blive en stor udfordring. Men jeg har været meget tilfreds og takker klubben for at have givet mig chancen i Bundesligaen, siger Schreuder.

Han beklager, at parterne ikke har været enige om, i hvilken retning man skulle bevæge sig i fremtiden.

- Det beklager jeg. Men det er jo ikke ualmindeligt i professionel sport at have forskellige meninger, siger han.

TSG 1899 Hoffenheim ligger aktuelt på syvendepladsen i Bundesligaen – to point under Wolfsburg på sjettepladsen, der giver adgang til Europa League næste sæson.

Schreuder tog over i sommerpausen, da Julian Nagelsmann forlod klubben til fordel for RB Leipzig. Han havde tidligere været assistent for samme Nagelsmann i klubben men vendte en sæson retur til Holland og AFC Ajax, hvor han var assistent for Erik ten Haag, inden han altså sidste år tog tilbage til Hoffenheim.

Hoffenheim rykkede op i Bundesligaen for første gang i 2008 og har været der siden. Efter en række lunkne placeringer blev han henholdsvis nummer tre og fire i 2017 og 2018, inden sidste sæson sluttede med en niendeplads.

Klubben opnåede deltagelse i Europa League-gruppespillet og Champions League-gruppespillet i de efterfølgende to sæsoner - men blev slået ud efter de seks kampe i begge tilfælde.

