Danskers skjulte mareridt: - Jeg måtte hjælpes ud af sengen

Du lever af at spille fodbold, og det er duften af græsset på træningsbanen og gensynet med holdkammeraterne, du glæder dig til om morgenen, når du står op.

Men gennem længere tid var det modsatte tilfældet for danske Mads Valentin Pedersen, der for tre år siden forlod Danmark til fordel for Bundesligaen i Tyskland.

- Jeg var plaget af skader i starten af min Augsburg-tid. Nogle dage kunne jeg slet ikke komme ud af min seng. Min kammerat, der boede hos mig på et tidspunkt, måtte sågar komme ind på mit værelse for at hjælpe mig ud af fjerene, fortæller Augsburg-spilleren til Ekstra Bladet.

Opholdet i Augsburg startede ikke, som han havde håbet, men nu er tiderne lysnet. I sin hidtil bedste og mest stabile sæson på venstre back-positionen lykkedes det ham og Augsburg at holde sig over stregen, slutte på en 14.-plads og sikre endnu en sæson i det fine Bundesliga-selskab.

- Fra sæsonstart var det bestemt ikke ambitionen at kæmpe om en 14.- eller en 15.-plads, men vi bliver nødt til at fejre de sejre, vi kan.

- I omklædningsrummet efter sejren over Bochum i den sidste kamp, drak vi en øl, krammede, kiggede hinanden dybt i øjnene og blev hurtigt enige om, at næste sæson skal være langt bedre, siger han.

Mads Valentin i duel om bolden med Dortmunds Julian Brandt. Foto: ALEXANDRA BEIER/Ritzau Scanpix

I 29 ud af sæsonens 34 Bundesliga-kampe har den tidligere FC Nordsjælland-spiller for det meste været foretrukket blandt de startende 11. Og når det ikke blev til en startplads, kom han ind fra bænken og bidrog med den hurtighed, han blev kendt for i Superligaen for godt og vel fem år siden under navnet Mads 'Mini' Pedersen.

Tirsdag eftermiddag blev det desuden klart, at han er udtaget til Kasper Hjulmands landsholdstrup, der i denne uge mødes for at træne frem mod Nations League-kampene i juni.

Farvel til drømmen om fast spilletid

I sommeren 2019 tog han afsked med den nordsjællandske andedam for at jagte succesen i Tyskland, men konkurrence, skader og en coronapandemi under en udlejning til schweiziske FC Zürich kørte karrieren ud på et sidespor.

- Det er en underdrivelse at sige, at mine to første sæsoner slet ikke gik som planlagt. Klubben hentede en anden venstre back, og planen var, at jeg skulle konkurrere med ham om pladsen, fordi Philip (Max, red.), der er lidt af en legende hernede, skulle sælges. Men han blev aldrig solgt, og så var jeg ret hurtigt nede som tredjevalg.

- Det var mærkeligt at være så langt fra de foretrukne spillere, når jeg i hele min karriere har været vant til det modsatte, siger han.

Danskeren måtte søge nye veje og endte i FC Zürich på en kort lejeaftale. Det gik 'helt ad helvedes til', som han selv formulerer det, og perioden var mest af alt præget af jongleringer i lejligheden og løbeture rundt i kvarteret, fordi alt var lukket ned på grund af coronavirus.

- Nåede du at fortryde skiftet til Augsburg?

- Nej. Jeg skulle væk. Jeg var kørt fast i FC Nordsjælland og havde brug for luftforandring.

- Men jeg har fortrudt, at jeg tog til Zürich. Det var nok mest af alt på grund af corona, men jeg fik heller ikke min løn i tre måneder, fortæller han og slår fast, at den siden tikkede ind.

Mads Valentin i en af sine første kampe i Augsburg-trøjen i sommeren 2019. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Sidste sæson, da Mads Valentin Pedersen kom tilbage til Augsburg i sommeren 2020, var heller ikke nogen udpræget succes, selvom han kom tættere på holdet.

Lægerne kunne til en start ikke finde en løsning på de irriterende skader. Netværket måtte tages i brug, og alternative behandlingsmuligheder blev afsøgt med god forståelse fra klubbens medicinske personale.

Danskeren ville for alt i verden undgå en operation, hvis han kunne.

Forhåbningerne blev til virkelighed.

- Jeg fik sammensat et program af nogle specialister, jeg lærte at kende hernede, og i stedet for at komme under kniven var jeg faktisk klar på fem dage. De fandt endelig en løsning.

- Så ubeskrivelig en følelse

Nu er Mads Valentin Pedersen en fast del af det tyske mandskab, og kontrakten strækker sig til sommeren 2024.

Der er god tid at løbe på.

Den vævre back elsker at være i klubben, om end nedturene har været mange, men en scoring foran et tændt hjemmepublikum 19. november mod Bayern München står alligevel frem som det bedste minde.

- Det var så tæt på, at jeg ikke skulle have spillet den kamp, men hold nu kæft, hvor er jeg glad for, at jeg gjorde det. I selve momentet følte jeg, at det hele var i slowmotion. Det var så ubeskrivelig en følelse. Jeg kan huske alle sekunder fra det mål, og det vil jeg nok gøre for evigt, afslutter han.

Det var det ene af hans to mål i Augsburg-trøjen i sæsonen.

Du kan høre Mads Valentins ord til fansene efter målet i videoen nedenfor, mens selve scoringen kan ses i videoen i toppen af artiklen.

