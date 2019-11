Danskershow i Bundesligaen: Yussuf og Ingvartsen brillerer

Marcus Ingvartsen scorede, da Union Berlin slog Mainz, mens Yussuf Poulsen assisterede for RB Leipzig i sejr

Den danske angriber Marcus Ingvartsen scorede til 1-0, da Union Berlin lørdag eftermiddag tog sin anden sejr på stribe i den tyske Bundesliga.

Holdet vandt 3-2 ude over Mainz.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen leverede desuden en assist, da RB Leipzig avancerede til andenpladsen i Bundesligaen med en sejr på 4-2 ude over Hertha Berlin.

I Mainz fik Marcus Ingvartsen en hovedrolle, da den danske angriber bragte gæsterne fra Union Berlin foran med 1-0 efter en halv times spil.

Ingvartsen modtog et fladt indlæg fra højre side, som han sikkert sparkede i mål.

Siden udbyggede Sebastian Andersson føringen to gange, og Union Berlin endte med en sejr på 2-3 efter to reduceringer i de sidste ti minutter.

For Leipzig startede udekampen mod Hertha Berlin skidt, da Maximilian Mittelstädt efter godt en halv times spil bragede et langskudsmål ind bag Péter Gulácsi i Leipzig-målet.

Der tog dog ikke længe for udeholdet at komme tilbage i kampen. I det 38. minut udlignede angriberen Timo Werner på et straffespark, og i første halvlegs tillægstid bragte gæsterne sig også foran.

Yussuf Poulsen modtog en bold i dybden og fik den lagt af med hælen til Marcel Sabitzer, der fik sin afslutning rettet af, og så kunne RB Leipzig gå til pause foran 2-1.

Den stilling holdt frem til det 87. minut, hvor Kevin Kampl afdriblede flere Hertha-forsvarer og sendte bolden over i det lange målhjørne til 3-1.

I overtiden sendte Timo Werner med sin anden scoring danskerklubben foran 4-1, inden hjemmeholdet til allersidst reducerede til slutstillingen 2-4.

Med sejren er RB Leipzig på andenpladsen i Bundesligaen med 21 point for 11 kampe.

Schalke 04 delte hjemme mod Fortuna Düsseldorf med 3-3 og er dermed på femtepladsen med 19 point for 11 kampe.

