De holder vejret i Brøndby: Millionerne kan rulle ind

Jesper Lindstrøm har været et af de salg, som Brøndby gerne ser, der kommer mange flere af i fremtiden.

For selv om Brøndby ’kun’ fik i niveauet 52 mio. kr. for offensivtalentet, så har klubben på nuværende tidspunkt allerede sikret sig væsentligt flere millioner i kassen.

Jesper Lindstrøm har allerede sikret Brøndby i niveauet 70-72 mio. kr. Foto: Tariq Mikkel Khan

For Brøndby er blevet belønnet med en række bonusser, der betyder, at klubben allerede har fået i niveauet 18-20 mio. kr. yderligere på den konto.

Brøndby har nemlig fået bonus i forhold til antal kampe for Frankfurt, sejren i Europa League og kvalifikationen til Champions League.

Det gør Jesper Lindstrøm til Brøndbys dyreste spiller nogensinde. Daniel Agger stod med den rekord i mange år, da han blev solgt til Liverpool for 63 mio. kr.

Jesper Lindstrøm kan blive solgt i sommerens transfervindue. Det sikrer Brøndby et stort millionbeløb. Foto: Lars Poulsen

Og nu håber fodbolddirektør Carsten V. Jensen, at der er flere millioner på vej til Vestegnen.

- Det gør bestemt ikke noget, hvis Jesper bliver solgt i sommerens transfervindue, siger Carsten V. Jensen, der dog tilføjer:

- Jesper skal selvfølgelig selv træffe de bedste valg for sig selv og sin karriere, pointerer han.

Et salg af Jesper Lindstrøm fra Frankfurt får altså millionerne til at rulle igen i Brøndby, der ad denne vej kan finansiere lidt af sommerens indkøb.

Jesper Lindstrøm har været en stor succes i Frankfurt. Han skal nok videre allerede denne sommer.

Klubben har sikret sig en videresalgsklausul på 15 procent ud over Brøndbys egen salgsprisen til Frankfurt.

Det vil sige, at Brøndby står til at modtage yderligere 26 mio. kr., hvis Jesper Lindstrøm bliver solgt for 230 mio. kr., som er den pris, Frankfurt mindst kræver for et sommersalg af danskeren.

Det vil med andre ord sende den samlede Lindstrøm-pris til Brøndby op på tæt ved 100 mio. kr.