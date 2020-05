Degraderede overvægtig Højbjerg

Pierre-Emile Højbjerg, der i dag er anfører i Premier League-klubben Southampton, fik for alvor gang i karrieren i den tyske storklub Bayern München, som han skiftede til som 17-årig. Som 18-årig debuterede han for det stjernebesatte mandskab.

Dengang havde Bayern München Pep Guardiola som cheftræner, og han var hård at bide skeer med for Pierre-Emile Højbjerg, der indrømmer, at han dengang var alt for utålmodig.

- Jeg spurgte Guardiola; 'Hvad med mig? Jeg har trænet godt hele ugen'. Så sagde han til mig: 'Ja, men vis det igen. Og igen. Og igen'. Da jeg var 18, spillede jeg en masse i testkampene, og Guardiola havde vist mig tillid og givet mig råd.

- Så underskrev jeg min første professionelle kontrakt, og tre-fire dage senere kom han hen til mig, mens jeg var ved at drikke et glas juice, siger Pierre-Emile Højbjerg til Sport1 og tilføjer:

- Han pegede på glasset og tog det væk fra mig. 'Nej, nej, nej. Hvis du skal spille på mit hold, skal du tabe tre kilo'. Han vidste ligesom jeg godt, at jeg kun skulle tabe et eller to kilo. Derefter satte han mig tilbage på reserveholdet, og det gjorde mig meget vred. Jeg troede, at jeg nu permanent var en del af førsteholdet.

I en kamp for reserverne mod Greuther Fürth kom Pierre-Emile Højbjerg til skade og var ude i seks uger. Da han vendte tilbage, vejede han 85 kilo.

- Det var okay for Guardiola. Ikke mindst takket være vores ernæringsekspert kom jeg meget fit tilbage. Jeg trænede hver dag, og så kom Guardiola til mig og sagde; 'Nu er du klar'. Tre dage senere spillede jeg mod FC Augsburg i DFB Pokalen, fortæller den danske midtbanespiller.

Pierre-Emile Højbjerg opnåede 25 kampe for Bayern München, inden han forlod klubben permanent i 2016. Han var med til at vinde fire tyske mesterskaber og tre pokaltitler med storklubben.

Han gør sig i dag ingen tanker om at vende tilbage til Bayern München.

- Det er en fantastisk klub, én af de største i verden. Men nej, jeg har ingen planer om at vende tilbage til Bayern. Men det kunne være sjovt, hvis jeg vender tilbage én dag og sparker Bayern ud af Champions League, siger Højbjerg.

Danskeren fortæller også i det store interview med Sport1, at han drømmer om at vinde Premier League og Champions League i fremtiden.

