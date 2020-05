Delaney forsvarer stjernen: - Han er presset

Borussia Dortmunds stjerne Jadon Sancho har et stort prisskilt og derfor også et stort pres hængende over sig, mener Thomas Delaney

Thomas Delaney tørner ud med nogle af klodens mest spændende unge spillere for Borussia Dortmund, der har Erling Haaland, Giovanni Reyna og Jadon Sancho i folden.

Sidstnævnte, Sancho, er endnu ikke for alvor kommet tilbage med sit vanlige niveau, siden bolden begyndte at rulle i Bundesligaen igen 16. maj. Men det er der en god grund til, mener danskeren.

- Han er helt klart et af de største talenter, jeg har spillet med. Men med sådan et talent følger også et stort pres, siger han til ESPN i en podcast.

- Jeg tror langsomt, at han er begyndt at kunne mærke det fra det engelske landshold og alle de klubber, der gribbes om ham nu, tilføjer han.

Thomas Delaney har fået godt med spilletid siden coronapausen, da kolleger som Axel Witsel (yderst til højre) har siddet ude med skader. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Det næste skridt

20-årige Jadon Sancho har siden tilgangen i 2017 præsteret langt over forventning for de tyske vicemestre.

I indeværende sæson står englænderen noteret for 14 mål og 17 oplæg i de 26 Bundesliga-kampe, han har været en del af.

Og interessen er da også til at føle på for Sancho, der vurderes til at kunne indbringe omtrent 1,5 milliarder kroner.

- Indtil nu har han gjort det virkelig godt. Han har gjort det langt bedre, end man havde regnet med, så der har altid været et næste skridt, han har skullet tage, og det bliver spændende, siger Delaney videre.

Ifølge den 28-årige eks-FCK'er har Sancho sågar det, der skal til, for at blive en af verdens fem bedste i fremtiden.

Og mens roserne særligt falder på den engelske stjerne, har han også ros til overs for Erling Haaland og Giovanni Reyna.

- Med Haaland ser jeg en ung mand, der er klar til at gøre alt for at forbedre sig konstant. Jeg tror, han har godt af at have en far og flere folk omkring sig, der virkelig forstår sig på fodbold, vurderer Delaney.

- Med Gio (Giovanni Reyna, red.), der kom til sidste år, så står han stadig over for sit store gennembrud, men han er en, man skal regne med i fremtiden, siger han.

Sammen med resten af Dortmund-mandskabet tabte Delaney og de tre unge talenter topstriden mod Bayern München tirsdag, og de gul-sorte får derfor svært ved at erobre Bundesliga-trofæet.

Særligt Manchester United og Bayern München har meldt sig på banen som nogle af de store bejlere til Sancho, som har kontrakt med Dortmund til 2022.

