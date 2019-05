Delaney kikser - Bayern stormer mod titlen

Borussia Dortmund var foran 2-0 ude mod Werder Bremen, men smed føringen og endte med at spille 2-2 i den tyske Bundesliga.

Dermed tabte Dortmund et stort skridt i kampen om mesterskabet, efter at Bayern München tidligere lørdag vandt med 3-1 hjemme over Hannover 96.

Lige nu topper Bayern München ligaen med 74 point efter 32 kampe, mens Dortmund har fire point færre inden de to sidste spillerunder.

Dortmund, som havde Thomas Delaney med i startopstillingen, kom bedst fra start i lørdagens opgør.

Efter seks minutters spil tog Dortmund offensivspiller Christian Pulisic en flot solotur og bragte udeholdet foran 1-0.

Føringen blev fordoblet af Dortmund-angriberen Paco Alcácer, som fire minutter før pausen på smukkeste vis bankede et frispark i nettet.

Manuel Akanji ærgrer sig under kampen. Foto: Ritzau Scanpix

Werder Bremen havde dog ikke givet op, og efter en times spil blev Kevin Möhwald og veteranangriberen Claudio Pizarro sendt på banen i en dobbeltudskiftning.

Og den gav bonus.

Først reducerede Möhwald til 1-2 efter 70 minutter med et skud, der gik imellem benene på Dortmund-keeperen Roman Bürki.

Fem minutter senere var Pizarro på plads til at hamre 2-2-udligningen i nettet efter et koks i Dortmund-forsvaret.

Jacob Bruun Larsen blev skiftet ind for Dortmund efter 82 minutter, mens Delaney minuttet efter blev skiftet ud.

Ændringerne hjalp ikke noget, og det hele endte med en pointdeling.

