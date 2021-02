Delaney og Dortmund kæmper sig videre efter stort drama

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+)

Borussia Dortmund blev tirsdag aften klar til kvartfinalen i den tyske pokalturnering med stort besvær.

Med midtbanespilleren Thomas Delaney som anfører vandt det tyske tophold 3-2 hjemme over Paderborn fra den næstbedste række efter forlænget spilletid.

Dortmund var foran med to mål efter et kvarter, men Paderborn kom tilbage og scorede til 2-2 i en vild afslutning på den ordinære spilletid.

Forinden troede Dortmund-spillerne, at Erling Haaland havde scoret til 3-1, men efter et VAR-kig dømte dommeren straffespark i den anden ende, og efter en udligning var forlængelsen en realitet.

Overraskelsen udeblev dog, da Haaland senere blev matchvinder, og dermed lever Dortmund fortsat i alle tre turneringer.

I begyndelsen virkede det ellers kun som et spørgsmål om sejrens størrelse.

Mindre end seks minutter var spillet, da den tidligere Liverpool-spiller Emre Can hamrede bolden i nettet efter at have fået bolden fra Delaney lidt tilfældigt efter et hjørnespark.

Ti minutter senere blev ondt værre for Paderborn, da Dortmund spillede direkte og fangede gæsterne i ubalance.

Erling Haaland fandt holdkammeraten Jadon Sancho, som prikkede bolden under den fremstormende målmand til 2-0.

Delaney kunne være kommet på tavlen for anden kamp i træk, hvis den danske landsholdsspiller havde udnyttet en stor chance i feltet fem minutter før pausen.

Midtbanespilleren sparkede imidlertid forbi, og Dortmund måtte nøjes med en pauseføring på 2-0.

Paderborn troede tydeligvis på overraskelsen og spillede sig frem til flere store tilbud. I det 79. minut lykkedes det Julian Justvan at reducere efter sløjt forsvarsspil fra Dortmund.

Paderborn appellerede kraftigt for et straffespark i tillægstiden, men dommerens fløjte forblev tavs, og i stedet udbyggede Haaland til 3-1 på en omstilling.

Det troede Dortmund-spillerne i hvert fald kortvarigt, men efter VAR-ændringen udlignede Prince-Osei Owusu til stor jubel for det gæstende hold.

Haaland tog revanche i forlængelsen, hvor den norske komet udnyttede en friløber og afgjorde kampen.

Mens Dortmund er videre, må Bayer Leverkusen sande, at ottendedelsfinalen blev endestationen i denne omgang.

Efter forlænget spilletid tabte Leverkusen med 1-2 ude til Rot-Weiss Essen, der til daglig spiller i den fjerdebedste tyske række.

Mikkel Kirkeskovs Holstein Kiel avancerede efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence, hvor Kiel besejrede Darmstadt efter 18 spark. Danskeren scorede på sit forsøg.

Werder Bremen er også klar til kvartfinalen efter en sejr på 2-0 over Greuther Fürth.

