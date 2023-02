Delaney om svær start: - Det gør så ondt

Det kører slet ikke i Hoffenheim, som senest har fået danske landsholdsforstærkninger i form af både Kasper Dolberg og Thomas Delaney i vinterens transfervindue. I denne weekend tabte danskerklubben med 0-1 til Augsburg i Bundesligaen.

Nederlaget betyder, at de nu er uden sejre i deres 12 seneste turneringskampe, inklusive pokalturneringen. Det er noget, der kan mærkes, fortæller Delaney i et interview med tyske Kicker.

- Det gør så ondt, fortæller Delaney og fortsætter:

- Jeg havde en bedre følelse denne gang. Fysisk, taktisk, teknisk. Vi var bedre i alt. Vi havde også gode momenter i spillet, og så lader man sådan et mål gå ind. Det er virkelig hårdt, lyder det fra midtbanespilleren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Delaney i aktion for sin nye klub. Foto: Max Ellerbrake/Ritzau Scanpix

Annonce:

Thomas Delaney er desuden også kommet til klubben efter en periode uden så mange kampe, og derfor kæmper han stadig med at komme i den form, som det kræves. Derfor måtte han også bide tænderne sammen til sidst.

Det går dog fremad for ham, og i den næste kamp skal han møde sin gamle klub, Dortmund. Men det betyder ikke så meget for ham, lader det til.

- Jeg tror, at det er lige meget for os i øjeblikket, om modstanderen er Dortmund, Bayern eller et 3. divisionshold i pokalen. Vi skal give alt, hvad vi kan fysisk og mentalit. I Augsburg var det et skridt i den rigtige retning, så jeg håber, at vi får point hurtigt, siger landsholdsspilleren og peger på, at der ikke er nogen nemme kampe hverken hjemme eller ude.

Dernæst mener han, at Hoffenheim spiller noget interessant angrebsfodbold.

- Men i øjeblikket er vi dernede, og man kan ikke få point på flot fodbold. Men det var meget bedre end for en uge siden, så jeg er overbevist om, at vi hurtigt vender det her, fastslår Delaney.

Tidligere har han også været ude med en opsang.