Delaney vendte kampen for Dortmund

Borussia Dortmund hentede en tiltrængt sejr i den øverste del af Bundesligaen, da hjemmekampen mod Augsburg blev vundet med 3-1.

Augsburg, der havde Mads Pedersen på banen i det sidste kvarter, kom ellers tidligt foran, men Thomas Delaney satte Dortmunds comeback i gang med sin udligning til 1-1.

Dortmund kom bagud efter ti minutter, da et særdeles passivt forsvar lod André Hahn tage flere træk i feltet, før han udplacerede Marwin Hitz.

Ti minutter senere fik Dortmund en gylden chance for at udligne, men for første gang i karrieren misbrugte Erling Haaland et straffespark, da han tordnede bolden på overliggeren.

Fem minutter senere viste Thomas Delaney større skarphed, da han snittede et frispark fra Marco Reus i det lange hjørne til 1-1.

Jadon Sancho bragte Dortmund på vinderkurs 17 minutter efter pausen. Den 20-årige kantspiller blev sendt perfekt i dybden og scorede på friløberen.

Haaland fik siden oprejsning for sit brændte straffespark, da han fremtvang Felix Uduokhais selvmål, som reelt afgjorde kampen med et kvarter tilbage.

Dortmund avancerer med sejren til femtepladsen med 32 point, men der er langt op til Bayern München, som på førstepladsen har 45 point efter lørdagens hjemmesejr på 4-1 over Hoffenheim, der var uden skadede Robert Skov.

Første halvleg var et chanceorgie, hvor begge hold kunne have scoret et par gange i den første halve time, men der gik først hul på bylden i det 32. minut.

Joshua Kimmich serverede et hjørnespark, som Jérôme Boateng headede i mål til 1-0, og ti minutter senere fordoblede Thomas Müller med et fladt spark fra kanten af feltet.

Kort før pausen kom Hoffenheims reducering. Ihlas Bebou, der havde misbrugt et par store chancer, lagde en perfekt bold ind i feltet, hvor Andrej Kramaric flugtede 1-2-målet ind.

Efter omkring en times spil fjernede Bayern al spænding med to mål lige efter hinanden. Robert Lewandowski scorede til 3-1, og Serge Gnabry gjorde det til 4-1.

Eintracht Frankfurt avancerede til tredjepladsen med 33 point med hjemmesejren på 3-1 over Hertha Berlin.

Marcus Ingvartsen leverede en assist, da hans klub, Union Berlin, på hjemmebane spillede 1-1 mod Borussia Mönchengladbach. Klubberne ligger henholdsvis nummer otte og syv med 29 og 32 point.

Bundholdet Schalke 04 havde kurs mod sæsonens blot anden sejr, men endte med at spille 1-1 på udebane mod Werder Bremen, der udlignede med et kvarter tilbage.

