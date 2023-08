Den er god nok: Det er ham

Kevin Behrens er fuldstændig ligeglad. Union Berlin-angriberen tager cyklen, når han vil. Også selvom han efter alt at dømme har langt dyrere transportmidler til rådighed

Neymar benyttede sig af et gigantisk Boeing 747-privatfly for at flyve fra Paris til Riyadh i fredags.

Cristiano Ronaldo ejer ikke bare en, men fem Ferrarier.

Union Berlins skarpretter Kevin Behrens brugte den tohjulede efter søndagens kamp mod Mainz

Ja, pengene er godt nok mange i fodbold, men kontrasterne er stadigvæk store.

Og det vakte masser af opsigt, da den 32-årige tyske hattrickhelt cyklede hjem fra arbejde som andre dødelige i kølvandet på Union Berlins 4-1-sejr Bo Svenssons tropper i Bundesligaen.

I skrivende stund er billedet, som klubben altså selv har lagt ud på det sociale medie X, blevet delt små 500 gange og liket af cirka 8000 brugere.

For det var jo også en måde at fejre sine tre scoringer på.

- Det var fantastisk. Jeg giver altid holdet mit ypperste. Det betalte sig, sagde Behrens efter kampen ifølge AP.

Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Den tyske VK?

Var du en af dem, der lå på sofaen og kedede dig på X og studsede over Union Berlins opslag, fordi du havde set noget lignende før, så er grunden god.

Længere mod nord - faktisk på Østerbro i den danske hovedstad - har den tidligere FC København-spiller Viktor Kristiansen lavet samme stunt som Behrens.

Efter Champions League-braget mod Manchester City i Parken sidste efterår tog han cyklen.

- Det er så typisk Viggo. Der var også nogle derbyer, hvor han kom kørende på cykel fra Parken. Det er rimelig normalt, at han tager cyklen hjem fra Parken. Han bor også lige ved siden af, sagde kollega Valdemar Lund til Ekstra Bladet dengang om 'VK's valg af transportmiddel.

Siden har karrieren bragt Viktor Kristiansen til Leicester, som han dog nu søger væk fra.