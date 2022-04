Bayern Münchens træner, Julian Nagelsmann, er lettet, efter at mesterskabet blev sikret lørdag med en sejr over Borussia Dortmund.

- Det har ikke været en nem sæson, og derfor er jeg glad for ligatitlen, siger Nagelsmann, der kom til Bayern før denne sæson fra RB Leipzig.

- Det føles fantastisk. Jeg ved, hvor vigtigt det var at vinde i dag. Det sætter sæsonen i et bedre lys, og det er også en fantastisk følelse, fordi det er min første store titel, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med 34 år er Nagelsmann den næstyngste træner gennem tiderne til at vinde Bundesligaen.

Det sydtyske storhold er nu oppe på ti tyske mesterskaber i træk og 32 i alt.

Men både i Europa og i den hjemlige pokalturnering løb holdet ind i skuffelser i denne sæson.

Artiklen fortsætter under billedet..

Bayern Münchens spillere kunne juble over et af holdets mål mod Dortmund i lørdagens hjemmesejr på 3-1. Foto: Kerstin Jönsson/Ritzau Scanpix

Tidligere i april blev Bayern sendt ud i kvartfinalen i Champions League af Villarreal fra Spanien, og i den tyske pokalturnering røg Bayern ud allerede i anden runde efter et historisk stort nederlag på 0-5 til Borussia Mönchengladbach.

- Jeg er ikke den, der skal klage, men mange ting er sket, og vi har haft vores tilbagefald. Næste sæson vil presset på mig være det samme, hvis ikke større, og forhåbentlig får vi mere succes i to af de tre turneringer og vinder også det 11. mesterskab i træk, siger Nagelsmann.

Et af de ubesvarede spørgsmål op til næste sæson er, om topscorer Robert Lewandowski fortsætter.

Ifølge flere medier er FC Barcelona ude efter den polske angriber, som i lørdagens sejr over Borussia Dortmund scorede sit 33. sæsonmål i Bundesligaen.

- Et eller andet vil snart ske. Der skal være et møde med Bayern. Det er det eneste, jeg ved, siger Lewandowski, som har kontrakt med klubben et år endnu.