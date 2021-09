Det hele er vendt på hovedet

To indhop i fem kampe.

Det er, hvad det er blevet til for Robert Skov i denne sæsons Bundesliga.

Den 25-årige kantspiller bruges ikke længere som wingback, og den tidligere Superliga-topscorer må i skrivende stund acceptere, at han ikke er først i køen til spilletid for Hoffenheim.

Nu fortæller Hoffenheims træner, Sebastian Hoeneß, hvorfor danskeren ikke længere er blandt favoritterne til at ende på holdkortet.

- I kamp har han brug for en smule mere ro. Måske tror han, at han skal vælte verden, når han spiller, siger Hoeneß til det tyske medie Kicker.

Robert Skov var i Danmarks EM-trup, men blev kort inden turneringen skadet. Foto: Jens Dresling

Overhalet af landsmand

Ifølge træneren har det betydet meget, at Robert Skov først sent blev færdig med EM for at kunne tilslutte sig truppen.

Hoeneß fortæller, at den tidligere Silkeborg- og FCK-spiller nu skal vise sig frem via indskiftninger.

En af årsagerne til Robert Skovs mangel på spilletid i Hoffenheim er landsmanden Jacob Bruun Larsen, der har overtaget en af de offensive pladser på holdet.

Landsmanden har spillet fem kampe med to mål som følge denne sæson, hvilket er nok til at gøre ham til midlertidig topscorer for den sydtyske fodboldklub, der i øjeblikket indtager tiendepladsen i Bundesligaen.

Robert Skov i kamp for Hoffenheim mod Bielefeld. Foto: Friso Gentsch, Ritzau Scanpix

De to sidste sæsoner har Robert Skov ellers væltet sig i spilletid i den tyske klub.

I sin første sæson i Hoffenheim blev det til fire mål, ni assists og 31 Bundesligakampe for Skov, som senere hen har været plaget af skader.

Han nåede i sin tid i Superligaen at blive en historisk målscorer.

Med sit kyniske venstreben scorede han imponerende 29 mål i sin anden sæson for FC København.

Lørdag eftermiddag møder Hoffenheim topholdet Wolfsburg.